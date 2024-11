Grabstellen auf dem Oettinger Friedhof werden teurer

Gut eineinhalb Jahre vor Ablauf der Wahlperiode gibt es im Oettinger Stadtrat noch eine personelle Veränderung. Bernhard Herteux, Mitglied der SPD-Fraktion, hat auf eigenen Wunsch sein Mandat niedergelegt. Dem Ansinnen entsprach das Gremium in seiner Sitzung am Mittwochabend ohne Gegenstimmen. Herteux begründete seinen Verzicht mit beruflichen und persönlichen Belastungen, die es ihm nicht länger möglich machten, sein Engagement in der Kommunalpolitik weiterzuführen.

