„Maria Holl“ in Nördlingen: So gut war die Premiere in der Alten Bastei

Dass die Nördlinger ein lebenslustiges Völkchen sind, konnte man die vergangenen Tage auf der Mess‘ beobachten. Unbeschwert, ausgelassen und friedlich wurde zehn Tage lang gefeiert. Doch es gibt auch dunkle Phasen in der Geschichte der Riesmetropole, etwa die Zeit der Hexenverfolgung im ausgehenden 16. Jahrhundert. Davon handelt das Theaterstück „Maria Holl – Hexenjagd in Nördlingen“ des Autors Frank Gruppe. Regisseurin Carmen-Dorothé Moll hat den historischen Stoff für die diesjährige Spielzeit des Vereins Alt Nördlingen (VAN) neu inszeniert, am Mittwoch wurde in der Freilichtbühne Alte Bastei die Premiere gefeiert.

Toni Kutscherauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bastei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis