Prozess: Hat ein Mann wegen 20 Euro seine Zukunft auf Spiel gesetzt?

Ein 43-jähriger Berufskraftfahrer aus Mittelfranken hat im Januar 2023 in Wemding an einer Tankstelle für 20 Euro elf Liter Diesel getankt und ist dann, ohne den Kraftstoff zu bezahlen, davongefahren. Nun stand der Fahrer vor Gericht, die Staatsanwaltschaft hatte wegen Betrug Anklage erhoben. Der Fahrer hatte lediglich eine Dose Red Bull und einen Schokoriegel bezahlt, die er im Kassenbereich mitgenommen hatte.

