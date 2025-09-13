Icon Menü
Prozess in Nördlingen: Berufskraftfahrer riskiert Zukunft wegen 20 Euro Betrug

Wemding/Nördlingen

Prozess: Hat ein Mann wegen 20 Euro seine Zukunft auf Spiel gesetzt?

Ein Berufskraftfahrer fährt an eine Tankstelle, tankt und bezahlt dann nur sein Getränk und einen Schokoriegel. Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe.
Von Matthias Link
    In Nördlingen stand ein Berufskraftfahrer vor Gericht, weil er an einer Tankstelle den getankten Sprit nicht bezahlt hatte.
    In Nördlingen stand ein Berufskraftfahrer vor Gericht, weil er an einer Tankstelle den getankten Sprit nicht bezahlt hatte. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Ein 43-jähriger Berufskraftfahrer aus Mittelfranken hat im Januar 2023 in Wemding an einer Tankstelle für 20 Euro elf Liter Diesel getankt und ist dann, ohne den Kraftstoff zu bezahlen, davongefahren. Nun stand der Fahrer vor Gericht, die Staatsanwaltschaft hatte wegen Betrug Anklage erhoben. Der Fahrer hatte lediglich eine Dose Red Bull und einen Schokoriegel bezahlt, die er im Kassenbereich mitgenommen hatte.

