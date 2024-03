Prozess in Nördlingen

Mann greift Freund der Tochter an – Mädchen sticht mit Messer zu

Plus Wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung muss sich ein Mann in Nördlingen vor Gericht verantworten. Er selbst blieb auch nicht unverletzt.

Von Friedrich Wörlen

Richterin Sandra Fischer muss am Amtsgericht Nördlingen einen komplexen Streit aufklären und rechtlich würdigen: Eine Sache, in der es um Beleidigung, Angriffe und ein Messer ging, mit dem eine 14-Jährige einen Mann in den Bauch stach. Was war passiert?

Von fünf Zeugen beziehungsweise Zeuginnen erscheinen vor Gericht nur drei: zwei Polizeibeamte und eines der drei Opfer. Das Geschehen selbst war aber nicht so einfach: Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Töchtern und ein alleinerziehender Vater mit einem Sohn hatten sich zusammengetan, bildeten eine Lebensgemeinschaft: Jahrelang ging es gut. Allerdings litt der Mann – wohl parallel zu einem Alkoholproblem – immer wieder an depressiven Perioden, wurde ärztlich behandelt. Im Endstadium einer Behandlungs- und Medikationsperiode rastete der Mann aber total aus.

