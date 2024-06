Prozess in Nördlingen

Vater soll Stiefsohn mit Wasserkocher vorsätzlich verbrüht haben

Plus Nach seiner Tochter soll der Mann eine Grillzange geworfen haben. Vor Gericht bestreitet er diese Berichte. Er sieht sich selbst als Opfer.

Von Matthias Link

Ein Fall von häuslicher Gewalt gegen Kinder ist vor dem Amtsgericht Nördlingen verhandelt worden. Angeklagt war in dem Jugendschutzverfahren ein 39-Jähriger, der zusammen mit seiner Frau, drei eigenen leiblichen Kindern und seinem Stiefkind in einem Haushalt im Landkreis Donau-Ries lebte – heute lebt die Familie in Trennung. Staatsanwalt Robert Birkner legte dem Angeklagten insgesamt sieben Fälle von vorsätzlicher Körperverletzung sowie zwei Fälle von gefährlicher Körperverletzung zur Last.

Der Angeklagte soll im Juni 2022 zunächst zwei seiner leiblichen Kinder kräftig geohrfeigt haben. Anschließend sei der 16-jährige Stiefsohn hinzugekommen, um mit dem Stiefvater zu reden. Der Angeklagte soll daraufhin in die Küche gegangen sein, den Wasserkocher mit kochend heißem Wasser genommen haben und dieses auf die Unterarme des Stiefsohns geschüttet haben. Danach soll er ihn noch geohrfeigt haben. Die starken Schmerzen der Verbrühung sollen laut Anklage fünf Tage angehalten haben.

