Radfahrer bei Kollision mit Pkw am Kreisverkehr der Nürnberger Straße verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Kreisverkehr in der Nürnberger Straße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Wagen am Mittwoch gegen 14.20 Uhr im Kreisverkehr und wollte an der Ausfahrt zur Nürnberger Straße nach rechts in diese einbiegen. Als sie am dortigen Radweg rechts eine Radfahrerin wahrnahm, hielt sie an, um dieser das Queren der Straße zu gewähren. Als die Autofahrerin weiterfahren wollte, übersah sie einen von links kommenden, ebenfalls den Radweg querenden 30-jährigen Mann mit seinem E-Bike. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Mann zu Boden stürzte. Er wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (AZ)

