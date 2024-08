Verbotenerweise auf Fußweg unterwegs: Fahrradfahrer stürzt

Zu einem selbstverschuldeten Fahrradsturz ist es in der vergangenen Woche in der Vorderen Gerbergasse gekommen. Wie die Polizei jetzt erst berichtet, fuhr ein 23-jähriger Radfahrer kurz vor 19 Uhr auf dem Fußweg verbotenerweise in Richtung Baldinger Straße. Auf der Höhe der Einfahrt zum Eugene-Shoemaker-Platz stürzte er ohne Fremdverschulden. Hierbei streifte er mit seinem Fahrrad das dort geparkte Auto einer 46-jährigen Frau. Augenscheinlich konnte jedoch kein Sachschaden an dem Auto festgestellt werden. Der Radfahrer wurde mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. (AZ)

Fußweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis