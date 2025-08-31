Radunfall: Frau stürzt beim Absteigen

Ein Fahrradunfall hat sich am Samstag gegen 18.49 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bollstadt und Niederaltheim ereignet. Eine Gruppe von fünf Personen war mit dem Fahrrad von Niederaltheim nach Bollstadt im Wald unterwegs. An einer stärkeren Steigung wollte eine 58-jährige Frau von ihrem Rad absteigen, um es zu schieben. Dabei kam sie mit ihrem Fuß unter das Vorderrad ihres nagelneuen E-Bikes, stürzte und zog sich eine Luxationsfraktur am rechten Sprunggelenk zu. Sie wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus Nördlingen zur weiteren Versorgung gebracht. Die Frau trug während des Unfalls einen Schutzhelm, welcher weitere Verletzungen verhinderte. (AZ)

