Mit 156 Kilometern pro Stunde rast ein Mann über die Bundesstraße

Ein Raser ist der Verkehrspolizei Donauwörth am Mittwoch in die Radarfalle gegangen. Beamte führten laut Polizeibericht Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 25 durch. Gegen 14.15 Uhr stellten sie einen 45-jährigen Fahrer mit 156 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde fest. Zudem überholte der Fahrer zweimal trotz Überholverbot. Im Rahmen der Kontrolle stellte die Polizeistreife fest, dass auch das vordere Kennzeichen nicht am Fahrzeug angebracht war. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von rund 480 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)

Radarkontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundesstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis