Raser mit 168 km/h auf der B25 geblitzt

Mit 168 Stundenkilometern war ein Autofahrer am Montag auf der B25 unterwegs. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben zwischen 9.15 und 16.40 Uhr die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen. Dort darf man 100 km/h schnell fahren. Die Polizisten stellten 50 Verstöße fest, die mit einer Anzeige geahndet werden. Zudem gab es 51 Übertretungen im Bereich einer Verwarnung. Den bedauerlichen Spitzenwert erreichte laut Polizei ein Autofahrer mit 168 km/h. Diesen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reimlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis