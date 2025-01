Geschwindigkeitskontrollen auf der B25: Verstöße bis zum Dreifachen des Limits

Zum Teil dreimal so schnell wie erlaubt waren Verkehrssünder unterwegs, als die Polizei sie am Dienstag kontrollierte. Wie das Präsidium Schwaben Nord mitteilt, kontrollierten Beamten der Verkehrspolizei Donauwörth und der Polizei Nördlingen zwischenh 10 und 13 Uhr den Verkehr auf der B 25 im Bereich Möttingen und Reimlingen. Dabei stellten sie mehrere Verkehrsverstöße fest. Unter anderem durften zwei Fahrzeugführer ihre Fahrt erst nach dem Beheben von Mängeln, unter anderem beschädigte Reifen, fortsetzen. Beide erwartet nun eine Anzeige.

320 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und ein Monat Fahrverbot

Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden 25 Verstöße auf der Bundesstraße 25 im Bereich Reimlingen aktenkundig. Den traurigen Höchstwert von 149 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 50 stellte ein Autofahrer auf. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren zu den Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen zählt. (AZ)