Tausende Ratten leben in Nördlingen: Worauf Bürger achten können

Um ein unappetitliches Thema ging es am Dienstagabend im Werkausschuss des Nördlinger Stadtrates: um Ratten. Die Tiere können Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Parasiten übertragen. In der Sitzung wurde deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger viel dazu beitragen können, dass sich Ratten nicht so stark vermehren.

Wie viele Ratten leben in Nördlingen?

Grünen-Stadtrat Wolfgang Mussgnug sagte, es gebe wohl bei rund 22.000 Einwohnern auch rund 22.000 Ratten. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigen die Stadtwerke diese Zahl jedoch nicht. Im Internet lassen sich keine verlässlichen Schätzungen finden. Mal ist von einem Schnitt von einer Ratte pro Einwohner die Rede, mal von zwei.

Was muss man tun, wenn man eine Ratte auf seinem Grundstück entdeckt?

Bürgerinnen und Bürger sind selbst dafür verantwortlich, zu reagieren. Sie können sich zwar beim Ordnungsamt der Stadt melden - doch Gift, wie etwa die Stadt Oettingen, verteilt die Nördlinger Verwaltung nicht. Wer eine tote Ratte findet, sollte Vorsicht walten lassen, so das Landratsamt: „Grundsätzlich können von jedem verendeten Tier Krankheitserreger ausgehen. Deshalb empfiehlt das Veterinäramt im Falle einer verendeten Ratte das Tragen von Gummi-Einweghandschuhen und die Entsorgung in einer verschlossenen Plastiktüte über den Restmüll, da dieser thermisch verwertet wird.“

Wie kann man vermeiden, dass sich Ratten vermehren?

Das Wichtigste sei, so die Stadtwerke, den Tieren die potenziellen Nahrungsquellen zu entziehen. Essensreste sollten deshalb nicht in der Toilette entsorgt werden. Haustierfutter sollte nur in stabilen, fest verschließbaren Behältern aufbewahrt werden. Wer einen Komposthaufen im Garten hat, sollte diesen abdecken, damit die Ratten nicht an die Speiseabfälle herankommen. Müllsäcke und Mülltonnen sollte man ebenfalls stets sicher abdecken, damit Ratten nicht in sie hineinkommen.

Wie bekämpfen die Stadtwerke die Ratten in den Abwasserkanälen?

Rattengift verwenden die Stadtwerke nicht, um zu verhindern, dass es in den Gewässerkreislauf gelangt. Insgesamt verfügt die Stadt Nördlingen über 22 sogenannte „Smart Pipes“ der Firma Anticimex. In einer Pressemitteilung erklärt die Stadt, wie diese Fallen funktionieren: „In der Halbröhre sind Sensoren eingebaut, die auf Licht, Bewegung und Temperatur reagieren. Erfassen die Sensoren eine Ratte, schlagen die eingebauten Bolzen nach unten und töten den Nager. Der Kadaver wird anschließend durch das Abwasser abtransportiert. Die Falle ist zertifiziert, entspricht den Tierschutzvorgaben und ist vom Umweltbundesamt zugelassen.“ In den meisten Fällen werden die toten Ratten von ihren Artgenossen aufgefressen. Teilweise kommen die Kadaver auch in der Kläranlage an.

Wie oft haben die Fallen im vergangenen Jahr ausgelöst?

Rund 4300 Mal. Bickelein schätzte in der Sitzung des Werkausschusses aber, dass die Zahl der getöteten Ratten zwischen 3000 und 3500 liegt. In diesem Jahr hätten die Fallen bereits rund 2800 Mal ausgelöst, auch hier rechnet Bickelein mit zehn bis 20 Prozent an „Fehlalarmen“. Die Fallen werden alle zwei Monate versetzt, sofern sie keinen Auslöser hatten. Wo die meisten Ratten gefangen werden, wollen die Stadtwerke aus Datenschutzgründen nicht preisgeben.

Können Ratten durch die Toilette in einen Wohnraum kommen?

In Augsburg machte 2021 ein Fall Schlagzeilen, als eine Ratte in der Jakobervorstadt in einem Badezimmer ihr Unwesen trieb. Sie war offenbar durch die Kanalisation in das Bad gelangt und musste von der Berufsfeuerwehr eingefangen werden. In Nördlingen, so betont die kaufmännische Leiterin der Stadtwerke, Martina Schwarzer, sei ihr solch ein Fall nicht bekannt.