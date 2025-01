Einbruch in Baldingen: Täter stiehlt Goldschmuck

Ein Unbekannter hat in Baldingen Goldschmuck aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Das berichtet die Polizei Nördlingen. Den Beamten zufolge wurde zwischen dem 1. und dem 12. Januar aus dem Gebäude Schmuck im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Der Täter betrat in der Zeit unbemerkt das unverschlossene Haus und stahl zwölf diverse Goldschmuck-Gegenstände. Darunter waren Ringe, Halsketten, Anhänger und eine Armbanduhr. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. Ebenso werden Schmuckankäufer gebeten, sich unverzüglich bei der Polizei zu melden, wenn versucht wird, eine ähnliche Menge an Goldschmuck zu verkaufen. (AZ)

