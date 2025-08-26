Icon Menü
Rauch in Wilburgstetten: Feuerwehr rückt wegen Rasenmäher aus

Wilburgstetten

Rasenmäher löst in Wilburgstetten einen Feuerwehreinsatz aus

In Wilburgstetten riefen am vergangenen Montag viele Bewohner die Feuerwehr, weil sie schwarzen Rauch sahen. Ein Rasenmäher hatte zu brennen angefangen.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr in Wilburgstetten musste am vergangenen Montag wegen eines brennenden Rasenmähers ausrücken.
    Die Feuerwehr in Wilburgstetten musste am vergangenen Montag wegen eines brennenden Rasenmähers ausrücken. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Wegen eines brennenden Rasenmähers ist die Feuerwehr in Wilburgstetten am vergangenen Montag gegen 11.30 Uhr ausgerückt. Laut Polizeibericht geriet der Aufsitzrasenmäher während der Fahrt im Bereich des Sportplatzes in Brand. Der daraus resultierende schwarze Rauch war weithin sichtbar und führte zu mehreren Notrufen. Die Feuerwehr Wilburgstetten konnte den Brand zügig löschen, dennoch wurde der Rasenmäher vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Bei dem Gerät hatte es sich um einen professionellen Rasenmäher zum Einsatz im kommunalen Bereich gehandelt. Die Ursache des Feuers ist vermutlich auf einen technischen Defekt oder eine Überhitzung zurückzuführen. (AZ)

