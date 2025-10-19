Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026: Im Ries kann man die Tiere noch entdecken

Das Rebhuhn ist in einer von den Naturschutzorganisationen LBV und NABU angestoßenen Online-Wahl zum Vogel des Jahres 2026 gewählt worden. Das teilen die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und der Rieser Naturschutzverein mit. Ein wichtiger Grund für die Ernennung sei sicherlich die Tatsache gewesen, dass die Bestände des Rebhuhns in Bayern seit den 70er Jahren um mehr als 50 Prozent abgenommen haben.

Diese dramatische Verkleinerung der Rebhuhnpopulation hat viele Gründe. Neben fehlender Insektennahrung, gerade für die frisch geschlüpften Jungvögel, sind sicherlich die immer weniger werdenden Rückzugsflächen in den Revieren, Lebensraumelemente wie Hecken, Feldraine sowie Brachflächen für den Rückgang des Rebhuhnes verantwortlich. Aber wie sieht die Situation des Rebhuhnes im Landkreis Donau-Ries aus?

Im Rebhuhn-Gelege können bis zu 20 Eier liegen

Auch dort hat sich das Rebhuhn aus vielen großen Agrarflächen verabschiedet. Da das Tier eher wärmere und trockenere Standorte bevorzugt, ist die Situation im Ries und an den Riesrändern noch etwas besser als in den Flussauen im südlichen Landkreis. Gerade dort, wo Trockenrasen, Hecken und Getreidefelder eng verzahnt nebeneinander vorkommen, hat auch das Rebhuhn noch gute Überlebenschancen. Das Rebhuhn lebt paarweise ab dem zeitigen Frühjahr, die ersten Gelege werden Anfang April in krautigen Unterwuchs angelegt. Sie können bis zu 20 Eier umfassen. Oft werden die Nester Opfer der vielen Fressfeinde wie Fuchs oder Marder. Das Rebhuhn versucht dies mit immer wieder neuen Nachgelegen, die bis Anfang September gefunden werden können, auszugleichen.

Die Jungen sind Nestflüchter, das heißt sie verlassen nach dem Schlupf gleich das Nest und begeben sich mit den Eltern auf Nahrungssuche. Diese Familienverbände bleiben dann vom Sommer bis in das nächste Frühjahr zusammen. Hat man also bei einem herbstlichen Spaziergang das große Glück, mehr als zwei Rebhühner zu sehen, hat man mit großer Wahrscheinlichkeit eine Familie vor sich, die den Feinden ausweichen konnte und genügend Nahrung gefunden hat. Eine Rückkehr in die intensiv genutzten Ackerlagen wäre nach einer Anreicherung mit Rückzugsflächen und Lebensraumelementen durchaus denkbar. Davon würden auch andere stark bedrohte Offenlandbewohner wie Feldhase, Wachtel und Feldlerche profitieren.