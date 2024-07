Anhänger geht in Flammen auf - 50.000 Euro Schaden nach Reifenplatzer

Ein Anhänger ist am Dienstagnachmittag auf der B25 in Brand geraten. Ein 48-Jähriger war auf der Bundesstraße in Richtung Nördlingen unterwegs. Auf Höhe Fremdingen bemerkte er im Rückspiegel Rauch und stellte fest, dass ein Reifen am Anhänger geplatzt war. Er fuhr sofort von der Straße, koppelte den Anhänger ab und informierte die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen stand der Anhänger bereits im Vollbrand. Die Feuerwehren Fremdingen und Marktoffingen rückten mit insgesamt 24 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. (AZ)

