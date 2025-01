Das Duo „Klangzeit“ spielt im Kulturstadl

Zum Auftakt in das neue Veranstaltungsjahr 2025 präsentiert das Nördlinger Kulturforum Weltmusik mit dem Duo „Klangzeit“ am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr im Kulturstadl in Reimlingen. Groovig, spritzig und frech präsentieren die beiden Vollblutmusiker Marie-Josefin Melchior (Geige, E-Geige, Gitarre, Gesang) und Johann Zeller (Akkordeon, Flügelhorn, Gesang) eine erstaunliche Bandbreite an konzertanter Weltmusik. Feurige ungarische Csardas, rassiger Tango, Swing, Klezmer, verträumter Valse Musette geschickt kombiniert mit kabarettistischen Liedern werden mit Werken von Brahms bis Piazzolla zum Ohrenschmaus. Ein besonderes musikalisches Erlebnis mit Momenten voller Innigkeit, reich gespickt mit Virtuosität, Witz und viel musikantischer Spritzigkeit. Karten sind im Vorverkauf sind in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen erhältlich. (AZ)

