Reimlingen

vor 34 Min.

Helmut Eisel und seine Band bringen "Klezfire" nach Reimlingen

Plus Stefan Engelmann, Helmut Eisel und Gilles Grethen begeistern mit Klezmer in Reimlingen. Dabei wird es auch persönlich, wenn es um einen langjährigen Wegbegleiter geht.

Von Michael Eßmann Artikel anhören Shape

Wenn die Hauptstraße in Reimlingen komplett zugeparkt ist, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass das Nördlinger Kulturforum zu einer Veranstaltung in den Konzertstadel von Heiner Hildebrand geladen hat. So auch am Samstagabend. Vor voll besetztem Haus spielte Klezmer-Titan Helmut Eisel mit seiner Band.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

