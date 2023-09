Reimlingen

Investor gibt Einblick in seine Pläne: Das soll in Reimlingen entstehen

In diesem Teil des Reimlinger Klosterareals sollen in den nächsten Jahren zwischen 30 und 40 Wohnungen entstehen.

Plus Maximilian Weik ist der neue Eigentümer des Klosterareals der Mariannhiller Missionare. Bei einem Rundgang erläutert er seine Pläne. Was schon feststeht und was nicht.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Im ehemaligen Verkaufsladen der Missions-Gärtnerei in Reimlingen sind die Handwerker noch bei der Arbeit: Dort soll in wenigen Wochen ein besonderes neues Lebensmittelgeschäft eröffnen. Das wiederum ist nur ein Teil bei der großen Umgestaltung des ehemaligen Klosterareals in Reimlingen.

Der Laden soll weitgehend ohne Personal auskommen, rund um die Uhr geöffnet sein und die Artikel des täglichen Bedarfs anbieten. Eröffnet werden soll er am Dienstag, 3. Oktober. Der „Nahversorger“, wie ihn der Eigentümer des Klosterareals der Mariannhiller Missionare, Maximilian Weik, nennt, ist der erste Baustein eines Großprojektes, im Zuge dessen in den kommenden Jahren auf dem 2,3 Hektar großen Areal ein neues Quartier mit Wohnungen, einem Altenheim sowie einem Pflegedienst entsteht. In einem zweiten Schritt denkt Weik an den Umbau und die Schaffung von Räumen, die sich möglicherweise für die Nutzung durch örtliche Vereine eignen.

