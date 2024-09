„Ladystrings“: Streichquartett mit überraschender Musik

Liebhaber klassischer Musik erwartet am Samstag, 5. Oktober, ein besonderer Höhepunkt: Ladystrings, ein talentiertes und vielseitiges Streichquartett, wird um 20 Uhr die Bühne im Kulturstadl in Reimlingen betreten und mit einem abwechslungsreichen Programm das Publikum verzaubern.

Die vier Musikerinnen haben sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der internationalen Musikszene gemacht. Ihr Repertoire reicht von klassischer Musik über moderne Interpretationen bis hin zu Pop- und Filmmusik – stets mit einem frischen und leidenschaftlichen Zugang zu ihrem Instrument. Diese Vielfalt macht Ladystrings zu einem Ensemble, das Musik auf höchstem Niveau bietet, aber gleichzeitig den Bogen zwischen Tradition und Moderne spannt. Die Mitglieder des Quartetts, allesamt herausragende Absolventinnen renommierter Musikhochschulen, vereinen in ihren Interpretationen Präzision, Emotion und Spielfreude. Mit Geige, Bratsche und Cello zaubern sie ein faszinierendes Klangspektrum, das von filigranen Melodien bis zu kraftvollen, intensiven Passagen reicht.

Das Konzertprogramm verspricht einen spannenden Mix aus Klassik und Moderne. Neben Werken großer Komponisten werden auch überraschende Bearbeitungen bekannter Pop- und Filmmelodien zu hören sein. Aber auch Lyrik hält Einzug in das Programm. So steht das romantische Gedicht „Schöne Fremde“ von Joseph von Eichendorff im Mittelpunkt des Geschehens. Das Quartett meistert die unterschiedlichsten Stilrichtungen mit beeindruckender Leichtigkeit und Leidenschaft. Dadurch schaffen sie es, ein breites Publikum anzusprechen, das sich sowohl für die traditionellen Klänge der Klassik als auch für moderne musikalische Strömungen begeistern kann.

Karten im Vorverkauf sind in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen erhältlich. (AZ)