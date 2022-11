Reimlingen

vor 35 Min.

Neue Serie Lichtblicke im November: Im Wald bei Reimlingen

Plus Die Weltlage war schon einmal besser, jetzt auch noch der trübe November. Zeit für eine Serie voller Lichtblicke. In der ersten Folge geht es in den Wald.

Von Martina Bachmann

Düster ist der November mit seinen kurzen Tagen, an denen der Hochnebel der Sonne keine Chance lässt. Dazu beginnt der Monat mit Allerheiligen, gefolgt vom Volkstrauertag und dem Totensonntag, alles keine fröhlichen Tage. Als ob in diesem Jahr nicht sowieso schon schlechte Stimmung herrscht: Erst Corona, dann der russische Angriffskrieg in der Ukraine und jetzt kämpfen die Menschen mit einer Rekordinflation und gestiegenen Energiepreisen. Da tut etwas für die Seele gut, etwas, das am besten gar nichts kostet und ein Lichtblick ist. Im November veröffentlichen wir eine Serie voller Lichtblicke, Geschichten über Positives. Zum Beispiel einen Waldspaziergang.

