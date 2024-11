Projekt "Vom Apfel zum Apfelsaft"

Die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Reimlingen waren mit Erlebnisbäuerin Christine Roland und ihren Klassenlehrerinnen auf einer Streuobstwiese in Reimlingen unterwegs, um gemeinsam Äpfel zu sammeln. Die Kinder füllten viele Säcke und Kisten mit verschiedenen Apfelsorten. Stolz konnten die fleißigen Helfer am Ende des Vormittags auf ihre erfolgreiche Arbeit blicken, denn sie hatten insgesamt etwa 300 kg Äpfel gesammelt. Am nächsten Tag stand die Weiterverarbeitung der Äpfel zu Apfelsaft auf dem Programm. Alle Dritt- und Viertklässler packten tatkräftig mit an und durchliefen dazu auf dem Hof der Familie Roland in Reimlingen vier verschiedene Stationen, die Christine und Martin Roland mit Unterstützung von Julia Dubberke und Ulrike Gerstmeyr betreuten. Sämtliche Äpfel wurden von den Kindern gewaschen, in den Häcksler geworfen und die dabei entstandene Apfelmaische in die Presse gefüllt. Der entstandene Saft wurde schließlich in Flaschen abgefüllt und haltbar gemacht. Auf diese Weise produzierten die Kinder gemeinsam 230 Liter Apfelsaft, der zum Schluss an Ort und Stelle verkostet werden durfte. „Voll lecker! So einen Apfelsaft kann man nicht im Supermarkt kaufen“, lautete das einstimmige Urteil. Rektorin Annette Herreiner bedankte sich bei allen Beteiligten und besonders bei Frau Erika Lutz, die die Äpfel ihrer Streuobstwiese zur Verfügung stellte. Ziel dieses Gemeinschaftsprojektes war es, den Schülerinnen und Schülern die Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln näherzubringen sowie das Bewusstsein für gesunde und regionale Ernährung zu fördern.

