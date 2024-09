Böse Überraschung für 45 Rentner in Nördlingen: Ihr Hotel ist eigentlich geschlossen

Ein Kurzurlaub in Nördlingen verlief für eine Reisegruppe aus Niederbayern ganz anders als geplant. Wie die Polizei berichtet, kamen die 45 Rentner am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, in der Stadt an und wollten in einem Hotel drei Nächte verbringen.

Doch für dieses Haus besteht seit mehreren Wochen eine Betriebsuntersagung. Als der verantwortliche Sachbearbeiter der Stadt Nördlingen und mehrere Polizeibeamte das Hotel kontrollierten, stellten sie fest, dass der 66-jährige Betreiber gegen diese Untersagung verstoßen hat. Ihn erwarten nun ein Zwangsgeld und eine Anzeige. Die Reisegruppe konnte schließlich in einem anderen Nördlinger Hotel untergebracht werden. Sie mussten ihren Kurzurlaub nicht abbrechen, berichtet die Polizei weiter. (AZ)