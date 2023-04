Ries

An diesen Spielplätzen kann man die schöne Lage an der Wörnitz genießen

Auf dem Spielplatz in Fessenheim können die Kinder an der Wörnitz spielen.

Plus 33 Spielplätze gibt es im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Ries. In Bühl kann man am Spielplatz grillen, in Deiningen steht ein besonderes Klettergerüst.

Eines zeichnet die ersten 14 Spielplätze der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ries besonders aus: die schöne Lage an der Wörnitz. Mit ihren insgesamt 33 Spielplätzen hat die VG einige schöne Plätze für ihre kleinsten Bewohnerinnen und Bewohner zu bieten, weshalb in zwei verschiedenen Artikeln auf die schönsten unter ihnen eingegangen werden soll. Heute stellen wir drei Spielplätze vor, die sich entweder durch ihre schöne Lage oder ihre tolle Ausstattung auszeichnen.

Ein Spielplatz, der sich durch Zweiteres besonders hervorhebt, steht in Deiningen in der Eichenstraße. Das große Klettergerüst mit verschiedenen Möglichkeiten zum Hochklettern, wie Seilnetzen, Leitern, einer Kletterwand oder spiralförmigen Stangen, sticht sofort ins Auge und verspricht abwechslungsreichen Spaß. Oben angekommen, können die Kinder an Feuerwehrleitern oder auf der Rutsche wieder hinunterrutschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

