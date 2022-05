Auf geologischer Spurensuche im Kesseltal

Plus Die Geologen Dietmar Jung und Kurt Kroepelin geben bei einer Exkursion durch das Kesseltal Einblicke in die weitreichende Entstehungsgeschichte.

Suevit – von diesem Gestein haben die meisten Rieserinnen und Rieser schon gehört. Doch was die Region noch alles zu bieten hat, haben die Geologen Kurt Kroepelin und Dietmar Jung im Rahmen der Rieser Kulturtage bei einer Exkursion gezeigt. Zum Start ging es für die Gruppe in das Geotop Kühstein, Mönchsdeggingen. Bevor es losging, sagte Wilhelm Imrich, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Rieser Kulturtage: „Wir haben nicht nur Geschichte oberhalb des Bodens, nein, wir haben auch Geschichte unterhalb des Bodens.“