Landkreis Donau-Ries

vor 49 Min.

Evangelische Dekanate müssen sich wegen Kirchenaustritten neu strukturieren

Plus Die drei Dekanatsbezirke Nördlingen, Oettingen und Donauwörth werden in vier Regionen aufgeteilt. Perspektivisch sollen mehrere Pfarrämter nicht neu besetzt werden.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Pfarrstellen in kleinen Gemeinden sind nur schwer zu besetzen. Die zunehmende Anzahl an Kirchenaustritten mit den verbundenen geringeren Einnahmen verschärft die Lage und führt auch zu einem Stellenabbau. Die Entwicklung in den Kirchen bringt längst Veränderungen im Landkreis Donau-Ries mit sich. Bei der Kooperationssynode der drei Dekanatsbezirke Nördlingen, Oettingen, Donauwörth am 6. Dezember soll darüber beraten und abgestimmt werden, wie die drei Bezirke neu gegliedert werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen