Die beste Breze aus dem Ries – jetzt geht die Abstimmung los

Die zehn Bäckereien für die Wahl der besten Breze aus dem Ries stehen fest. So geht es jetzt weiter.

Die einen mögen sie mit viel Salz, die anderen lieber ohne. Für manche muss sie knackig und kross sein, andere bevorzugen lieber eine fluffige Variante. Die Breze gehört zum Frühstück vieler Rieserinnen und Rieser dazu. Dementsprechend groß waren die Rückmeldungen zum bevorstehenden Voting für die beste Breze aus dem Ries, die unsere Redaktion gemeinsam mit Leserinnen und Lesern sowie einer Jury küren will. Jetzt stehen die zehn meist vorgeschlagenen Bäckereien fest, die es in die Abstimmung geschafft haben.

In alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind im Voting die Bäckerei Dauser aus Munningen, die Nördlinger Bäckereien Diethei und Hausser, das Café Infield mit selbst hergestellten Backwaren, Mayer's Beck in der Nördlinger Altstadt, die Oettinger Bäckerei Kleeberger und die Bäckerei Mack in der Nördlinger Altstadt. Mehrere Vorschläge gab es auch für die Teiglinge der Nördlinger Norma-Filiale, die Brezen der Virngrundbäckerei im E-Center in der Straße An den Langenwiesen in Nördlingen sowie für die Bäckerei Weißgerber in Wallerstein.

Wer kürt den Brezenkönig aus dem Ries?

Sie können ab sofort für Ihre Lieblings-Breze abstimmen. Das Voting läuft bis zum 6. Mai. Sie klicken entweder unter dem Link www.azol.de/70444691 auf das entsprechende Bild oder über den QR-Code in der gedruckten Zeitung und geben im Anschluss den geforderten Code in das Feld ein. Dafür haben Sie zwei Wochen Zeit. Anschließend bewertet eine Jury in einer Blindverkostung die drei Brezen, die am meisten Stimmen erhalten haben und kürt letztlich den Brezenkönig oder die Brezenkönigin. Die Jury besteht aus der Redaktionsleiterin der Donauwörther Zeitung und Rieser Nachrichten, Martina Bachmann, Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, einem Vertreter aus dem Landratsamt sowie einem Vertreter der Gewinnerbäckerei des Brezen-Votings im Landkreis Augsburg, der Bäckerei Wolf.