Wer Lust auf ein Wochenende voll Musik im Ries hat, ist hier genau richtig

Das Wudzdog startet am Donnerstag und auch am Wochenende sind neben der Mess' noch viele weitere Veranstaltungen im Ries geplant: Ein Überblick für Kurzentschlossene.

Von seiner schönsten Seite soll sich der Juni laut Wettervorhersagen auch an diesem Wochenende zeigen: Strahlend blauer Himmel und Sonne satt erwarten die Rieserinnen und Rieser. Aber was tun, wenn zwischen Sonnenbaden und Mess‘-Besuch der Sinn nach etwas mehr Kultur steht? Verheißungsvoll locken verschiedene Events im Ries auch Kurzentschlossene an.

Wo ist am Wochenende im Ries was los?

Festival-Begeisterte aufgepasst: Unter dem Motto „Alltag raus, Wudzdog rein. Vier Tage Zeit zum glücklich sein!“ ist Dornstadt die Heimat des Wudzdog-Festivals. Vom 8. bis 11. Juni wird mit Livemusik von Mola, The Magic Mumble Jumble oder Bröselmaschine und vielen mehr gefeiert. Am Samstag rocken Headliner Slade aus Großbritannien die Bühne. Eine kürzere Anreise haben die Bands auf der Tohuwabohu-Bühne: Sie stammen aus einem Umkreis von 150 Kilometern. Der Sonntag als letzter Tag richtet sich mit kostenlosem Eintritt ab 8 Uhr, Blasmusik und Schul-Bigband, insbesondere an die Bevölkerung aus dem Umland und an Familien. Der Nachwuchs wird bei den Kinderliedermachern „Rodscha und Tom“ sicherlich seinen Spaß haben. Mehr Infos und Tickets sind unter www.wudzdog.de zu finden.

Die Seenlandd Alphornbläser spielen im Rahmen der Oettinger Musiktage. Foto: Beck

Weiterhin musikalisch, aber weitaus klassischer, gestalten sich vom 8. bis 11. Juni die Rosetti-Festtage. Zu einem weiteren Schauplatz der Musik werden vom 10. bis 25. Juni die 25. Oettinger Musiktage. Alle zwei Jahre stellen Nachwuchstalente neben erfahrenen Musikerinnen und Musikern ihr Können zur Schau – ein Programm vielseitiger Musikrichtungen entsteht. Den Anfang machen die Seenland-Alphornbläser am Samstag ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian, der Eintritt zur Alphornmesse ist frei. Am Sonntag füllt ab 19 Uhr die „Accademia di Monaco“ das Fürstliche Residenzschloss mit Klang. Nicht minder vielfältig geht die Veranstaltungsreihe bis zum 25. Juni weiter. Zusätzliche Hinweise gibt es im Programmflyer, der in der Tourist-Info sowie in den Geschäften ausliegt.

Wudzdog und Co.: Veranstaltungstipps für das Wochenende im Ries

Am Samstag gibt es noch mehr Klassik: Die Nördlinger St.-Georg-Kirche erklingt am 10. Juni ab 12 Uhr im Rahmen der Orgelmusik mit der „hohen Schule der Romantik“. Organist Stephan Thinnes widmet sich zwei Werken von César Franck, dem Begründer der französischen Orgel-Symphonik. Der Eintritt ist frei, die Kollekte dient dem Erhalt der Kirchenorgeln.

Abseits der Musik gibt es auch ein wenig Nostalgie: Wer am Wochenende eine Zeitreise machen möchte, der steigt am Sonntag, 11. Juni, um 10.20 Uhr oder um 15 Uhr in den historischen Dampfzug. Mit der ehemaligen Königlichen Bayerischen Staatsbahn geht es vom Nördlinger Bahnhof mit Zwischeneinstiegen in Oettingen und Wassertrüdingen nach Gunzenhausen und zurück. Karten verkaufen die Schaffner. Informationen gibt es unter Telefon 09081/24309 oder www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de im Internet.