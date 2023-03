Ries

Teil 1 unserer neuen Serie: Wo gibt es im Ries tolle Spielplätze?

Rutschenturm Elefant Auf dem Spielplatz in Wallerstein am Ortsausgang in Richtung Birkhausen gibt es eine Elefantenrutsche.

Plus 13 verschiedene Spielplätze gibt es in der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein. Besonders nach Minderoffingen lohnt sich eine Fahrradtour.

Spielplätze sind wichtige Orte der Gemeinschaft in den Städten und Gemeinden. Doch wo genau befinden sich diese Orte eigentlich im Nördlinger Ries? Um einen Überblick über die mehr als 100 Rieser Spielplätze zu geben, stellen wir in dieser Serie jeweils drei Plätze pro Verwaltungsgemeinschaft vor. Alle weiteren Spielplätze der Verwaltungsgemeinschaften werden in Karten abgebildet. Die Gemeinden und Ämter stellten uns dazu Informationen und Standortdaten zur Verfügung. Auch unsere Leser teilten uns ihre Lieblingsorte für Kinder mit, sodass nun ein umfassender Überblick entstanden ist. Der erste Artikel der Serie beschreibt die schönsten Spielplätze der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein.

