Wo liegen die schönsten Spielplätze im Ries?

Besonderer Charme, aufregende Geräte oder einfach eine schöne Lage: Die Rieser Nachrichten suchen die schönsten Spielplätze in der Region.

Spielplätze sind wichtige Orte der Gemeinschaft in den Städten und Gemeinden im Ries: Dort können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und es entstehen schöne Kindheitserinnerungen sowie Freundschaften. Wer erinnert sich denn nicht gerne an seine Kindheit zurück, als man mit seinen Freunden bis in die späten Abendstunden auf dem örtlichen Spielplatz miteinander gespielt hat?

Spielplätze im Ries: Schicken Sie uns Ihre Favoriten

In unserer neuen Serie wollen wir Ihnen ab nächster Woche die schönsten Spielplätze vorstellen. Dazu nehmen wir uns einzelne Regionen vor: Nördlingen mit den Stadtteilen, die Verwaltungsgemeinschaft Ries, die Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, die Gemeinde Fremdingen und ihre Ortsteile, die Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein und die Gemeinde Möttingen mit ihren Ortsteilen.

Die Serie soll einen guten Überblick über alle Spielplätze bieten, die es in den verschiedenen Rieser Städten und Gemeinden gibt, um gerade jungen Familien bei der Suche nach dem perfekten Spielplatz für die eigenen Kinder zu helfen.

Wenn auch Sie einen außergewöhnlichen Spielplatz im Ries kennen, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist, oder mit welchem Sie schöne Erinnerungen verbinden, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de mit dem Stichwort Spielplatz.

Lesen Sie dazu auch