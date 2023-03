Zuckerguss-Magazin: Diese Rezept-Ideen haben drei Rieserinnen kreiert

Margit Weber, Sabrina Beck und Daniela Stöckelhuber haben es ins Zuckerguss-Magazin geschafft. Sie schildern, was ihre Rezepte ausmacht.

Es ist wieder so weit: Der Frühling steht vor der Tür und damit auch die neue Ausgabe des Zuckerguss-Magazins. In der mittlerweile 27. Ausgabe des Magazins dreht sich alles um Zitrusfrüchte. Auch wurden von der Profi-Jury, bestehend aus den Konditormeistern Eduard Walenta, Jörg Hurler und Johannes Felkel, wieder besondere Rezepte von regionalen Hobbybäckerinnen ausgewählt. Aus dem Ries haben es drei Bäckerinnen in die neue Frühlings-Ausgabe geschafft, darunter zwei altbekannte Gesichter und ein ganz neues.

Ein bekannter Name im Zuckerguss-Magazin ist Margit Weber. Die Hobbybäckerin aus Holheim wurde mit ihren Mandarinen-Schoko-Muffins von der Jury ausgewählt. So ganz genau kann sich die Hobbybäckerin nicht mehr darin erinnern, wie oft schon eines ihrer Rezepte im Magazin veröffentlicht wurde. „Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber freue mich jedes Mal riesig“, sagt die Holheimerin.

Holheimerin backt als Ausgleich zum Beruf

Backen ist Webers Lieblingsfreizeitbeschäftigung: „Am meisten freue ich mich dann am Ende, wenn etwas Schönes zustande gekommen ist.“ So war es auch bei ihrem Rezept für die Mandarinen-Schoko-Muffins. Zuerst standen die Schokomuffins und mit ein bisschen Experimentieren hatte sie ein neues Muffin-Rezept mit Mandarinen kreiert.

Eine weitere bekannte Zuckerguss-Bäckerin aus Holheim, die auch wieder in der neuen Ausgabe zu sehen ist, ist Sabrina Beck. Mit ihrer Rezeptidee „Sabis Blütenwiese“ konnte sie die Jury begeistern. Die Hobbybäckerin entdeckte ihre Leidenschaft zum Backen schon als Kind. „Ich habe immer gemeinsam mit meiner Mama gebacken“, erzählt Beck. Heute sieht die Holheimerin das Backen als Ausgleich zu ihrer Arbeit als technische Produktdesignerin.

Das „Zuckerguss 27" enthält auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

Himbeer-Vanille-Zebrakuchen, Erdbeer-Holunder-Torte oder Cheesecake-Bowl mit Früchten, dieses Mal dreht sich wieder alles um frühlingshafte Leckereien. Von Torten, über Kuchen bis hin zu kleinen Köstlichkeiten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Ein Spezial-Kapitel rund um Zitrusfrüchte und einzigartige Rezept-Tipps regionaler Konditormeister machen direkt Lust zum Ausprobieren.

„Am meisten gefällt mir am Backen, dass man weiß, was drinnen ist. Dann schmeckt es nämlich gleich noch viel besser“, sagt Beck, denn ihre Zutaten seien meist alle aus regionaler Herstellung. Auch bei ihrem Rezept „Sabis Blütenwiese“ hat die Hobbybäckerin darauf geachtet, regionale Produkte zu nutzen. Das Mehl – wobei Beck ausschließlich Dinkelmehl verwendet, da es gesünder sei und besser schmecke – ist von einem Bekannten, der Bio-Dinkelmehl verkauft und die Eier aus dem Hofladen in Nähermemmingen. Die kleinen, blumenförmigen Muffins sind außerdem noch mit Apfelstückchen, Streuseln und Zimt verfeinert – also ein perfekter Happen für Kinder.

Rieserin ist zum ersten Mal im Zuckerguss-Magazin vertreten

Ganz neu im Zuckerguss-Magazin vertreten ist Daniela Stöckelhuber aus Oettingen. Mit ihrer Kakaorolle mit fruchtiger Erdbeercreme hat die Oettingerin die Jury gleich bei ihrer ersten Rezept-Einsendung überzeugen können. „Ich war total überrascht, dass mein erstes Rezept sofort ausgewählt wurde, aber habe mich natürlich auch riesig gefreut“, sagt Stöckelhuber, die gerade Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert.

Backen sei für sie ein schöner Ausgleich zu ihrem Studium: „Beim Backen komme ich auf andere Gedanken und kann mich kreativ ausleben“, erzählt sie. Für ihre Kakaorolle hat sie etwas Neues probiert. Oft seien Biskuitrollen mit Sahne gefüllt, sagt Stöckelhuber, deswegen habe sie sich an eine andere Füllung gewagt. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren und habe Quark verwendet“, erzählt die Oettingerin. Und genau das könnte der Jury wohl so gefallen haben. Als Geheimtipp für alle, die Daniela Stöckelhubers Rezept nachbacken wollen, verrät die Hobbybäckerin: „Was die Füllung noch besser macht, sind frische Früchte im Sommer.“