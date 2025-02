Wofür Riesbürg in den nächsten Jahren Geld ausgibt

„Es hilft nur noch sparen“: Mit diesem Grundsatz will Riesbürgs Bürgermeister Willibald Freihart die erheblichen finanziellen Herausforderungen meistern, die auf seine Gemeinde in naher Zukunft zukommen. 2025 gebe es noch entsprechende Spielräume, die jedoch bereits ab dem kommenden Jahr angesichts der geplanten Großprojekte (Bau einer neuen Ganztagesgrundschule und Generalsanierung der Römerhalle in Utzmemmingen) nicht mehr vorhanden seien, sagte Freihart in der Haushaltssitzung des Gemeinderates. Auch werde die Verschuldung der Kommune drastisch ansteigen müssen, um die Vorhaben trotz großzügiger staatlicher Zuwendungen stemmen zu können. Worin soll noch investiert werden?

