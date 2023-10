Riesbürg

Zigtausende Liter pro Tag weg: Jetzt ist das Riesbürger Wasserleck gefunden

Plus Bis zu 80.000 Liter gingen in der Gemeinde Riesbürg an manchen Tagen verloren. Jetzt steht fest, wo die undichte Stelle lag.

Wochenlang hielten Trinkwasserverluste bis zu einer Menge von 80.000 Litern täglich die Gemeinde Riesbürg in Atem. Der Grund dafür konnte zunächst nicht ermittelt werden. Die Nerven der Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung waren dadurch arg strapaziert. Mittlerweile gibt es jedoch Entwarnung. Bürgermeister Willibald Freihart teile in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit, dass das „Leck“ gefunden sei.

Laut Freihart handelte es sich um eine undichte Stelle an einem Hausanschluss im Ortsteil Utzmemmingen. Die Grundstückseigentümerin habe der Gemeinde vor Kurzem von einem „Rauschen“ berichtet, dabei jedoch an kein größeres Problem gedacht. „Unser Bauhof konnte den Schaden lokalisieren und beheben“, sagte ein erleichterter Rathauschef. Freihart wies darauf hin, dass für Wasserrohrbrüche ab der Grundstücksgrenze der jeweilige Eigentümer in der Verantwortung stehe.

