Von Elvis bis Beethoven: Riesbürger Musiker wieder auf der Bühne

Plus Von Rock bis Klassik: Die Stammkapelle des Musikvereins Riesbürg präsentierte beim Konzert in Utzmemmingen viele Stilrichtungen. Die Besucher sind begeistert.

„Ist die Welt ohne Musik nicht trostlos und leer?“, fragte Robert Minder, Vorsitzender des Musikvereins Riesbürg, bei seiner Begrüßung ins Publikum. Nach langer Pause konnten die Musikerinnen und Musiker in der Römerhalle Utzmemmingen wieder aufspielen. Dass der Verein die Zeit der Pandemie bereits aufgeholt hat, bewies auch die Jugendkapelle unter der Leitung von Pia Geiger.