Unfall nach riskantem Überholmanöver auf der B25

Wegen eines riskanten Überholmanövers ist es am Sonntag, gegen 17.50 Uhr, auf der B25 zu einem Unfall gekommen. Ein 68 Jahre alter Autofahrer fuhr bei Fremdingen als zweites Fahrzeug hinter einem Lkw her. Obwohl für den Mann die Strecke laut Polizeibericht nicht komplett einsehbar war, scherte er zum Überholen aus, um den vor ihm fahrenden Pkw und den Lkw zu überholen. Als der Mann den Pkw überholt hatte, kam ihm ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Jüngere so stark abbremsen, dass ein dahinterfahrender 63-jähriger Mann mit seinem Wagen auf den des 27-Jährigen auffuhr.

Der 68-Jährige dagegen scherte hinter dem Lkw ein und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, so die Polizei weiter. Ein Unfallzeuge fuhr hinter ihm her und notierte sich dessen Kennzeichen. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des 63-jährigen Mannes leicht verletzt. Des Weiteren war sein Fahrzeug nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. (AZ)