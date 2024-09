Randalierer zieht durch Pfäfflingen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Nördlinger Ortsteil Pfäfflingen mehrere Sachbeschädigungen begangen. Wie die Polizei berichtet, wurde an einem in der Brückenstraße geparkten grauen Audi der rechte Außenspiegel abgetreten. Dabei wurde auch die Beifahrertür beschädigt. In der Dorfstraße wurden vor einem Wohnanwesen zwei Steinfiguren und eine Metallfigur beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3300 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)