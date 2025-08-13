B29 in Bopfingen wird saniert: So verläuft die Umleitung

Wer in den nächsten Wochen aus dem Ries über die Bundesstraße 29 in Richtung Aalen/Stuttgart fahren will, muss sich bis Mitte Oktober auf Verkehrsveränderungen einstellen. Die wichtige Ost-West-Trasse von Bayerisch-Schwaben nach Ostwürttemberg wird nämlich in der Ortsdurchfahrt Bopfingen in vier Bauabschnitten saniert. Dazu wird sie jeweils für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt sein.

B29 wird saniert: Um welche Abschnitte handelt es sich?

Der vom Landratsamt Ostalbkreis als 1a bezeichnete erste Teilabschnitt, auf dem bereits gebaut wird, reicht aus Richtung Aufhausen kommend vom Möbelhaus XXXLutz bis zur Tankstelle Q1 an der Aalener Straße. Noch bis zum 17. August ist dieser nicht befahrbar. Der Abschnitt 1b kommt vom 18. August bis 14. September an die Reihe. Er zieht sich von der Tankstelle bis zum Kreisverkehr, über den man in die Innenstadt gelangt.

Teilabschnitt zwei folgt anschließend bis zum 2. Oktober vom Kreisel bis Höhe Netto-Markt in der Nördlinger Straße. Der finale dritte Teilbereich der Sanierung erfolgt bis zum Ortsausgang beim Autohaus Kummich. Am 17. Oktober ist der Abschluss des Gesamtprojektes vorgesehen. Bei den Arbeiten in den Abschnitten zwei und drei wird es nach Auskunft des Landratsamtes in Aalen zu teilweisen Überschneidungen kommen.

Wie wird auf der Strecke umgeleitet?

Die Kreisverwaltung verweist gleichzeitig auf die großräumigen, überörtlichen Umleitungsstrecken während den Bauphasen: Wer von Aalen kommt und Richtung Bopfingen/Nördlingen unterwegs ist, sollte zunächst ein Stück auf der in die B29 einmündende B290 Richtung Ellwangen fahren und kurz danach rechts in die Landesstraße 1029 einbiegen und nach Röhlingen fahren. Von dort geht es weiter auf der L1060 über Zöbingen, Kerkingen, Dirgenheim und Benzenzimmern bis kurz vor Wallerstein und auf der Umgehung der B25 weiter nach Nördlingen. Dieselbe Strecke gilt in umgekehrter Richtung.

Sind die Geschäfte weiter erreichbar?

Die Kunden des Möbelhauses in Bopfingen und der weiteren Geschäfte können das Gelände von XXXLutz aus Richtung Aalen wie bisher erreichen. Wer dort aus dem Ries einkaufen will, muss allerdings zunächst bis Kerkingen die Umleitungsstrecke nutzen und von dort nach Bopfingen fahren. Die Stadt Bopfingen teilt in einer Pressemitteilung mit, dass trotz möglicher Umleitungen oder veränderter Verkehrsführungen Kunden ihre Einkäufe und Geschäfte wie gewohnt erledigen können und die Geschäfte weiterhin anfahrbar sind. Im Zweifel lohne sich ein kurzer Anruf oder eine Nachfrage direkt im Geschäft, um den besten Anfahrtsweg zu erfahren, heißt es weiter.