Neue Baustelle im Ries: Staatsstraße zwischen Möttingen und Ziswingen wird gesperrt

Autofahrer müssen sich im Ries auf eine neue Baustelle einstellen. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, beginnt ab Montag, 9. September, die Sanierung der Staatsstraße 2221 zwischen Möttingen und Ziswingen. Die Umleitungsstrecken seien ausgewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vollsperrung dauert mehrere Monate.

Sie werde voraussichtlich Mitte November 2024 wieder aufgehoben, so das Bauamt. Die Staatsstraße 2221 wird auf einer Länge von rund zwei Kilometern zwischen Möttingen und Ziswingen saniert und ausgebaut. „Ziel der Bauarbeiten ist es, sowohl die Sicherheit als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für den Unterhalt der Straße in den kommenden Jahren zu senken“, erläutert Alexander Becker, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. Derzeit sei die Fahrbahn lediglich fünf Meter breit. Zudem befinde sie sich in einem schlechten Erhaltungszustand. Zusätzlich entspreche der Fahrbahnverlauf nicht mehr den Anforderungen einer Staatsstraße. Um zukünftig den Verkehrsverhältnissen gerecht zu werden, wird die Straße auf 6,5 Meter verbreitert.

Umleitung im Ries über Hohenaltheim

„Neben der regelkonformen Fahrbahnbreite soll die Anpassung des Höhenverlaufs der Straße in Teilbereichen, sowie die Anpassung eines derzeit besonders engen Kurvenradius und die Stabilisierung der Bankette zur dauerhaften Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen“, erklärt Becker weiter. Die Fahrbahn wird darüber hinaus mit zusätzlichen Schichten verstärkt, damit sie länger hält. Des Weiteren wird die bestehende Brücke am Eierbach durch einen Wellstahldurchlass ersetzt, wodurch an dieser Stelle kein Anprallrisiko mehr besteht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Anschluss an die Bauarbeiten auf der freien Strecke wird die Ortsdurchfahrt Ziswingen mit einer neuen Asphaltdeckschicht auf rund 750 Meter saniert. Der Freistaat Bayern investiert in die Baumaßnahme circa 1,5 Millionen Euro. Die Umleitung führt aus Richtung Nördlingen kommend von der Anschlussstelle B 25 Nördlingen Süd über Reimlingen und Hohenaltheim nach Mönchsdeggingen. Aus Richtung Augsburg kommend wird der Verkehr bei Hoppingen von der B25 in Richtung Schaffhausen und weiter nach Mönchsdeggingen geleitet. Beide Umleitungen sind in beide Richtungen befahrbar. Die Umleitung ist bereits aufgrund von vorhergehenden Spartenverlegungen (Wasserversorgung und Glasfaser) eingerichtet. (AZ)