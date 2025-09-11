Heulager auf dem Schaffhäuser Hof begeistert Schüler

Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Oettingen erlebten Jungen und Mädchen auf dem Schaffhäuser Hof ein unvergessliches Heulager-Abenteuer. Das Gelände rund um den Pferdestall verwandelte sich über Nacht in eine Bühne für Gaudi und Teamgeist. Am Abend stand eine Nachtwanderung auf dem Programm, gefolgt von Stockbrot rund am Feuer. Im Heubett wurde gemeinsam ein spannender Film geschaut – eine ungewöhnliche, aber beliebte Schlafgelegenheit. Am nächsten Tag standen zuerst die Fütterungsstationen mit allen Hoftieren auf dem Plan, danach das Frühstück in der Gemeinschaft, bevor es zum Reiten ging. „Es war mega spannend und macht richtig Spaß. Ich komme nächstes Jahr wieder“, sagte ein Mädchen. Das Ferienprogramm war ein voller Erfolg für Jung und Alt.

