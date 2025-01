Drei mal 25 Jahre aktiver Dienst bei der FFW Schaffhausen

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Feuerwehr Schaffhausen konnte stellvertretender Vorsitzender Swen Götz 24 Mitglieder begrüßen. Besonders die Ehrenmitglieder, sowie Bürgermeisterin Karin Bergdolt und Kreisbrandmeister Ulrich Roser. Neben den Regularien und den Nachwahlen, standen zwei erfreuliche Punkte auf dem Plan. 1. Kommandant Christoph Straß und Kreisbrandmeister Ulrich Roser übergaben an drei Mitglieder für 25-jährigen aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Urkunden vom Freistaat Bayern, als auch je eine Anstecknadel. Direkt im Anschluss wurden vier neue Mitglieder aufgenommen. Der stellvertretende Vorsitzende Swen Götz begrüßte alle vier neue Mitglieder per Handschlag und bedankte sich für das Interesse am Verein.

Schaffhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Generalversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis