Schauspieler Thomas Loibl kommt mit Kafkas „Die Verwandlung“ nach Nördlingen

Nördlingen

Schauspieler Thomas Loibl: Deshalb lohnt sich Kafka auch heute noch

Der aus dem TV bekannte Schauspieler liest am Dienstag, 30. September, in Nördlingen „Die Verwandlung“. Was ihn daran so fasziniert.
Von Martina Bachmann
    Thomas Loibl spielte bereits am Burgtheater in Wien und ist auch aus dem TV bekannt. Am Dienstag kommt er mit einer besonderen Lesung nach Nördlingen.
    Thomas Loibl spielte bereits am Burgtheater in Wien und ist auch aus dem TV bekannt. Am Dienstag kommt er mit einer besonderen Lesung nach Nördlingen. Foto: Uwe Anspach, dpa

    Herr Loibl, warum spielen Sie im Jahr 2025 in Nördlingen „Die Verwandlung“ von Franz Kafka, einen Text,  der schon 1912 entstanden ist?
    Es ist ja mehr eine erweiterte, lebendige Lesung. Spielen wäre da schon sehr weit gegriffen. Ich lese den Text von Kafka und nehme damit mehr oder weniger Gregor Samsa, die Hauptfigur, ein, während Ursina Maria Braun am Cello eher den Part der Schwester einnimmt.

