Auto brennt aus: Mann kann sich noch rechtzeitig aus Pkw befreien

Ein 44-Jähriger hat am Donnerstagabend Glück im Unglück gehabt. Der Mann fuhr in ein Waldstück bei Linkersbaint und schlief dort auf der Rückbank seines Pkw ein. Aus bislang ungeklärten Gründen machte sich der Pkw plötzlich selbstständig und rollte in einen Hackschnitzelhaufen, wie es im Polizeibericht heißt. Hierbei habe sich der Pkw entzündet und brannte vollständig aus. Der 44-Jährige habe sich aber noch rechtzeitig aus dem Pkw befreien können, sodass er unverletzt blieb. Die Feuerwehren Auhausen, Dornstadt, Fürnheim und Döckingen rückten mit 75 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000. (AZ)

