Kinderkleidermarkt des Internationalen Freundeskreis Reimlingen - über 60.000 Euro Spenden

Seit 30 Jahren finden in Reimlingen Kinderkleidermärkte statt. Um diese lange Zeit zu feiern, lud der Vorstand des Internationalen Freundeskreis Reimlingen alle Mitglieder und Helferinnen mit ihren Partnern zu einem geselligen Abend ins Gasthaus Hubel in Schmähingen ein. Bei einem gemeinsamen Essen, den Festreden der 1. Vorsitzenden Susanne Osswald und des Bürgermeisters Jürgen Leberle und einer Diashow wurde an die letzten 30 Jahre erinnert. Werner B.zeigte mit seiner Gitarre sein Können und sorgte für einen kurzweiligen, musikalischen Abend. Auf die grosse Spendensumme von rund 60.000 Euro, die an unterschiedliche Institutionen/ Vereine in Reimlingen, im Ries, in Deutschland, in Europa und in die ganze Welt übergeben wurden, sind die Mitglieder und das Team des Kleidermarktes mächtig stolz. Ebenso wurde Revue passiert, wie viele Kleidungsstücke nicht auf dem Müll gelandet sind und manchmal noch lange von weiteren Kindern getragen und Spielzeuge gespielt wurden. Mittlerweile ist schon die nächste Generation am Start und wie man auf dem Foto sehen kann, auch die übernächste Generation hat das Kleidermarktvirus in sich. Der nächste Kinderkleidermarkt findet am 01. März 2025 in der Turnhalle des Bildungshauses in Reimlingen statt. Weitere Infos unter freundeskreis-reimlingen.de

