Themenstammtisch „Archäologie“ des Historischen Vereins

Der Historische Verein für Nördlingen und das Ries veranstaltet am Donnerstag, 14. November, einen Themenstammtisch „Archäologie“ im Dorfzentrum „Alte Schule“, Kirchbergstraße 8, in Schmähingen. Silke Sperling berichtet über ihre Forschungen zur Altgrabung an den Ofnet-Höhlen, Manfred Luff über die anstehende Vermessung und Geomagnetik der Villa Rustica am Spitzenberg. Dr. Viktoria Färber wird einen Einblick in ihre Inventarisierungsarbeit im Stadtmuseum geben. Zoltan Hawas berichtet über die Ausgrabung in Megesheim und den Oettinger Gruftgarten, Lars Schmid über die Grabung „Kelterfeld II“. (AZ)

