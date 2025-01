Schneeglatte Fahrbahn: Zwei Unfälle zwischen Maihingen und Marktoffingen

Schneeglätte auf der Straße war der Grund für zwei Unfälle am späten Mittwochnachmittag im Ries. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 20 Jahre alte Frau gegen 16.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Marktoffingen kommend in Richtung Maihingen. In einer Linkskurve kam sie aufgrund von Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen touchierte zwei Leitpfosten, ein Verkehrszeichen und kam anschließend im Gebüsch zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8500 Euro.

Gegen 16.55 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf der gleichen Strecke in Richtung Maihingen und kam ebenfalls in dieser Linkskurve mit seinem Pkw aufgrund von Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. (AZ)