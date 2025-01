Schneeglätte: Auto rutscht in Straßengraben

Aufgrund von Glätte geriet ein Auto am Mittwochmorgen in einen Straßengraben bei Neresheim. Der 34-jährige Fahrer kam wegen der Schneeglätte auf der L1080 von Unterriffingen in Richtung Hohenlohe mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab, so die Polizei. Das Fahrzeug blieb anschließend im Straßengraben liegen und musste abgeschleppt werden. Es entstand lediglich Sachschaden. (AZ)

