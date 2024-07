Feierliche Verabschiedung der Abschlussklassen an der Mittelschule Oettingen

Kürzlich wurden die Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Abschlussklassen der Mittelschule Oettingen mit einem Festakt verabschiedet.

Dieser begann, wie gewohnt, mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Jakobs Kirche, der von Gisela Münderlein und Dr. Ulrich Manz geführt wurde. Die Anwesenden ließen den Religionsunterricht Revue passieren und lasen Fürbitten vor, in denen die Hoffnung und Wünsche der Absolventinnen und Absolventen zum Tragen kamen.

Im Anschluss begrüßte Fürst Albrecht zu Oettingen-Spielberg im fürstlichen Residenzschloss die Gäste und beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen. Rektorin Ursula Hertle gratulierteden jungen Menschen freudig zu ihren guten Leistungen. Es sei sehr anstrengend, einen Berg zu erklimmen, und dabei stets zuversichtlich zu bleiben. Verschnaufpausen und Blessuren gehörten dabei nicht nur beim Aufstieg, sondern auch im Leben immer dazu, so die Schulleiterin.

Schulverbandsvorsitzender und erster Bürgermeister Thomas Heydecker bekräftigte in seiner Rede, dass sich Mühe und Arbeit in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr lohnen. Er veranschaulichte dies durch ein Beispiel aus seinem eigenen Leben. Wie sehr habe er Referate in der Schule gehasst, doch heute und gerade an diesem Abend profitiere er noch immer davon. Elternbeiratsvorsitzender Armin Sailer beglückwünschte die Jugendlichen und betonte, dass er sehr stolz auf ihre erreichten Leistungen sein können.

Die Jahrgangsbesten wurden an diesem Abend geehrt und mit Preisen bedacht. Den besten Mittleren Abschluss – sogar im ganzen Landkreis – schafften Mattea Üschner, gefolgt von den Zweitbesten Lina Renner und Hanna Ziegelbauer. Maria Ferber und Rebecca Hahn holten sich den dritten Rang. Den besten Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erreichte Jana Hertle. Den zweitbesten Abschluss holte sich Jana Stechhammer, Drittbeste wurden Johanna Rosenbauer, Marria Maslovska und Maxim Der.

Am Schluss richtete noch die Schülervertretung der Abschlussklassen einige Worte an die Gäste. Jana Stechhammer und Jan Teige ließen die Gäste an ihrem Jahresrückblick aktiv teilhaben. Danach nahmen Mattea Üschner, Hanna Ziegelbauer und Eva Helme ihre Lehrer aufs Korn.

Auf humorvolle Art und Weise ließen die beiden Klassenlehrerinnen der 9. Jahrgangsstufe Lisa Kieweg und Regina Michailov das Schuljahr Revue passieren. Der Klassenlehrer der 10. Jahrgangstufe gab ein selbst komponiertes Musikstück zum Besten. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch ein Bläser-Ensemble und die Lehrerband, geleitet von Klaus Herrmann.

Den Rest des Abends wurde in der Aula der Grund- und Mittelschule Oettingen ungezwungen gefeiert. Der Elternbeirat und die Schülerfirma DUPF verköstigten die Gäste mit leckeren Speisen und Getränken, die zuvor mit den Lehrerinnen für Ernährung und Soziales Simone Michel und Petra Mattmann vorbereitet wurden. (AZ)