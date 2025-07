Religion, Hexenverfolgung, Grenzen: Schüler machen Geschichte lebendig

Geschichte wiederholt sich leider oft - daher ist es wichtig, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Das ist auch das Ziel des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren können allein, in Gruppen oder mit der ganzen Schulklasse am Wettbewerb teilnehmen. In diesem Jahr sind „über 6720 Kinder und Jugendliche auf Spurensuche gegangen“, berichtet die Koerber Stiftung, der organisatorische Partner des Geschichtswettbewerbs. Das Motto lautete: „Bis hierhin und nicht weiter!? Grenzen in der Geschichte“. Unter den zahlreichen Gewinnerinnen und Gewinnern sind drei Beiträge aus Nördlingen und Wallerstein nominiert worden.

