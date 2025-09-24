Der „Schwarze Hirsch“ öffnet wieder - Verschiedene Veranstaltungen geplant

Die Pop-up-Bar Schwarzer Hirsch öffnet zum 2. Oktober wieder in der Baldinger Straße. „Wir haben ein bisschen umgebaut und es wird ein paar neue Getränke geben“, verrät Christoph Groß, der die Bar mit seinem Team betreibt.

Geplant sind mehrere Veranstaltungen. So gibt am Freitag, 3. Oktober, die Band „Rainer von Vielen“ ein gratis Konzert. Die beiden Musiker seien bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Weltmusik, Elektrobeats und Allgäuer Charme, heißt es in der Pressemitteilung. Der Einlass ab 19.30 ist begrenzt, los geht‘s um 20.30 Uhr.

Am Samstag, 4. Oktober, wird eine Tätowiererin in der Bar sein und „kostenlos im Schaufenster Barmotive tätowieren“, wie Christoph Groß erklärt. Mutige Gäste könnten sich etwa eine kleine Bierflasche ein Cocktailglas oder einen kleinen Hirschkopf kostenlos stechen lassen. Geöffnet ist die Bar dann bis Ende Dezember. „Danach ist aber in der Baldinger Straße 6 endgültig Schluss“, sagt Groß.