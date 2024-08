Trekkingrad in der Bürgermeister-Reiger-Straße aus Tiefgarage gestohlen

Vom Fahrradabstellplatz in der Tiefgarage in der Bürgermeister-Reiger-Straße ist am 10. August zwischen 13.45 und 23.45 Uhr das unversperrte Fahrrad einer 27-Jährigen gestohlen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Winora. Die Polizei nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)

